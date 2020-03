¡La portada BeSoccer del 03-03-20!

Falló dos que no suele, no participó como es habitual, no fue decisivo, no encontró mucha compañía en los delanteros, se le vio poner caras de contrariedad, mirar demasiado al limbo, críticas muy duras. Todos esos suelen ser síntomas del Leo Messi que no es feliz con Argentina, pero se dieron en el 'Clásico', una estampa poco habitual con el Barcelona.

Pep Guardiola volvió a demostrar que su competitividad en las finales de torneos es casi infalible. El técnico catalán sumó ante el Aston Villa su decimosexta final ganada de las 20 que ha disputado en los banquillos de Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City.