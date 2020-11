¡La portada BeSoccer del 06-11-20!

Dani Alvés no se mordió la lengua y criticó con dureza a la directiva del FC Barcelona. "Hubiese vuelto como agente libre, sin pagar traspaso, pero la directiva no tuvo pelot*s de reconocer que se habían equivocado", dijo el ex jugador 'culé'.

Por otro lado, llegaron nuevas noticias desde Argentina sobre la salud de Maradona. Los médicos del ex futbolista confirmaron que Diego seguirá ingresado debido a un cuadro de abstinencia.