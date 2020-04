¡La portada BeSoccer del 17-04-20!

Algún día, Xavi ocupará el banquillo del Barcelona. El ex centrocampista azulgrana aseguró que ya está preparado, mientras que Quique Setién no ha dudado en elogiarle. "Ojalá venga algún día. Si me tengo que ir y viene él; no pasa nada", dijo en una entrevista en 'El Larguero'.

Por otro lado, según la 'BBC', la final de la Champions podría ser el 29 de agosto. La UEFA tendrá otra reunión el próximo 23 de abril para seguir analizando la situación e ir poniendo fechas sobre el calendario.