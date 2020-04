¡La portada BeSoccer del 18-04-20!

Cada día parece más claro que el Barcelona volverá a por Neymar. Y lo que es seguro es que de intentarlo, se topará con una operación muy complicada que deberá solventar. Se habla de la denominada 'vía francesa' para ablandar al PSG.

El fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid es lo que completa nuestra portada. Y no, no es noticia algo que ocurrió hace más de una década, lo son las declaraciones del ex presidente Ramón Calderón acerca de lo cerca que estuvo el Barcelona de fichar al astro luso.