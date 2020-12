¡La portada BeSoccer del 18-12-20!

Uno de los grandes protagonistas del 2020 ha sido Lewandowski. El polaco, que ha ganado todo este año, se ha hecho con el The Best tras superar a Cristiano Ronaldo y Messi.

Por otra parte, la Copa del Rey cerró su primera ronda con la sorprendente eliminación del Cartagena en Pontevedra. Asimismo, la mayoría de los favoritos no fallaron.

