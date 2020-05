¡La portada BeSoccer del 22-05-20!

LaLiga quiere volver a jugar cuanto antes, pero no lo hará hasta que Sanidad no lo crea conveniente. Primero, 'COPE' dijo que iba a tener lugar en la jornada del 12 de junio y no será así.

El mismo medio declaró que LaLiga ha tenido que retrasar la vuelta al fútbol hasta el 19 de junio si en esa fecha es posible.

Por otro lado, Lautaro está a un paso del Barcelona. En Argentina prácticamente dan por hecho el acuerdo del Barcelona con el Inter de Milán