¡La portada BeSoccer del 23-03-21!

Si no hay sorpresas, no habrá rumores ni líos con Neymar durante el próximo verano. El delantero brasileño va a renovar con el Paris Saint-Germain en breve, según la información de Fabrizio Romano.

Pese a que le mostró su apoyo público en campaña, Víctor Valdés no volverá al FC Barcelona... de momento. Según 'Catalunya Ràdio', el ex azulgrana ha rechazado la primera propuesta de Joan Laporta porque no está conforme con el puesto que se le ha ofrecido.