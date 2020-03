¡La portada BeSoccer del 26-03-20!

Edson Arantes do Nascimento​ 'Pelé' tiene claro que es el mejor de todos los tiempos. Nada nuevo, nada que no haya dicho antes. Ahora cree que Cristiano Ronaldo es mejor futbolista que Leo Messi, del que dice que "no es un goleador".

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, enumeró una serie de medidas para ayudar en la lucha contra el COVID-19. Además, dejó claro que lo que resta de temporada se jugará, aunque no se atrevió a poner una fecha.