¡La portada BeSoccer del 26-04-20!

El jugador del Cádiz Fali ha reiterado su opinión y su posición con respecto al coronavirus. El futbolista ha segurado que no volverá a jugar ni a entrenar si hay riesgo de contagio.

"Mi decisión está tomada, no voy a ir a entrenar ni a jugar. Yo sé que el presidente y mis compañeros me quieren un montón y saben que esa es mi decisión. Ya lo he comentado en otras ocasiones. Se puede retrasar unos meses la Liga y no pasaría nada", declaró en 'Tiempo de Juego' de 'COPE'.

Por otro lado, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ya piensa en las piezas que podría tener el equipo en el año 2022, que podría estar plagado de jóvenes figuras como Mbappé, Odegaard, Vinicius, Haaland, etcétera.