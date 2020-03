¡La portada BeSoccer del 28-03-20!

Paulo Dybala, una de las estrellas de la Juventus, concedió una entrevista a la televisión oficial 'bianconera' en la que glosó los síntomas que tuvo mientras estuvo recluido por el coronavirus. "No podía hacer nada. Sentía que me faltaba aire. Después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos", relató.

El Atlético de Madrid, como ya han hecho el Barcelona y el Espanyol en Primera División, aplicará un ERTE que afectará a sus plantillas de fútbol y al resto de empleados. Los dirigentes anunciaron la medida a través de una carta que luego hizo pública a través de sus redes sociales.