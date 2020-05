"La posibilidad de que un futbolista muera es infinitamente pequeña"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insiste en su deseo de que el fútbol regrese al país en mitad de la pandemia, aunque mantiene que se haga a puerta cerrada.

El polémico presidente aseguró que los jugadores "tienen una posibilidad infinitamente pequeña" de morir por coronavirus, unas declaraciones concedidas a una radio de Porto Alegre que provocaron miles de respuestas en contra.

"Por el momento, hay muchas personas que están en el fútbol que son favorables al regreso, porque el desempleo también está tocando las puertas de los clubes. A esta temprana edad, el jugador apenas se ve afectado por el virus, la posibilidad de que haya letalidad es infinitamente pequeña. Incluso por el estado físico, por la salud que tiene este atleta, tiene que sobrevivir", comentó el mandatario.

Y añadió: "A menudo, pensamos que todos los jugadores ganan fortunas. No, la mayoría no gana bien y necesita al fútbol para mantener a su familia. Ellos están en la necesidad. No soy yo quien permitirá el regreso del fútbol o no, pero ya he hablado con el ministro de Salud (Nelson Teich) y le doy una opinión al respecto para que regrese sin aficionados".

"Por nuestra parte, esto debe hacerse, según lo acordado con Teich, y parece que Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) también tendrá una opinión en este sentido", sentenció Bolsonaro.

Brasil es el país sudamericano más golpeado por la pandemia de COVID-19, con 85.380 casos confirmados y 5.901 muertos, según los datos oficiales.