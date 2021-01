La posible alineación de River Plate vs Palmeiras

Después de sufrir un doloroso 0-3 ante Palmeiras, Gallardo mandó un aviso a navegantes nada más acabar el partido e insistió en que no hay nada perdido todavía.

El 'Muñeco' va a ir a por todas en tierras brasileñas para intentar la machada. El milagro es posible, pero tienen que pasar muchas cosas sobre el Allianz Parque.

El técnico tiene en la cabeza su once y 'Olé' se atrevió a dar varias pinceladas sobre el equipo que presentaría, con un regreso de una línea de cinco atrás. A pesar de estar en entredicho, la portería es de Armani.

Y la duda aparece en defensa. La citada fuente señala que Gallardo no sabe si apostar por Angileri o Casco. El ex de Godoy Cruz, que jugó ante Independiente, no convenció y su compañero parte con más opciones.

Paulo Díaz, que sustituirá a Carrascal, Rojas, Pinola y Montiel son más que fijos atrás. En la medular, Enzo Pérez, Nacho Fernández y De La Cruz llevarán la manija. Por delante, el trabajo de cara a gol será de Borré y Matías Suárez.