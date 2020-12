La posible desaparición de la 'ley Beckham' hace temblar a los grandes de Italia

La Serie A se ha convertido en una de las ligas con más atractivo para los grandes futbolistas durantes los últimos años. Más allá del ámbito deportivo, Italia cuenta con una denominada 'ley Beckham' que facilita la llegada de extranjeros al país.

Tal y como informó el periodista Marco Bellinazzo y expuso 'AS', la Agencia Tributaria de Italia bloqueó los efectos de ese 'Decreto Crescita', que aplica ese descuento del 50% para los impuestos de los trabajadores procedentes de fuera que se comprometen a quedarse al menos dos años.

Para que sea válida, se debe aceptar un decreto de aplicación que se ha retrasado ya un año y medio, por lo que peligra su aprobación. Y hace temblar a los grandes clubes de la Serie A.

Contratos como los de Romelu Lukaku o Antonio Conte, por ejemplo, se podrían doblar en costes para un Inter al que le tocaría hacer frente en ese caso.

No es así la situación con Cristiano Ronaldo, según recuerda 'AS', ya que el luso llegó en 2018 y no pudo acogerse a ese decreto.