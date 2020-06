La posible salida de Mané, el mayor dolor de cabeza de Klopp

El futuro de Sadio Mané en el Liverpool no está nada claro. Según informa la prensa británica, concretamente 'The Sun', el cotizado atacante todavía no ha decidido si aceptará la mejora de contrato del conjunto inglés.

A todo esto se le suma la preocupación de Jürgen Klopp, que teme que finalmente Mané abandone al equipo en busca de nuevas experiencias, ya que clubes de la talla del Real Madrid y el PSG andan tras su fichaje.

Asegura el medio ya mencionado que Klopp está más que preocupado por la situación que su jugador, que tiene contrato hasta 2023 y una oferta de mejora que todavía no ha sido firmada. El alemán necesita del compromiso de Mané de cara al próximo curso, algo de lo que no dispondría.

El experimentado delantero senegalés aterrizó en la temporada 2016-17 en el Liverpool procedente del Southampton. Desde entonces, ha vestido la camiseta 'red' en 161 partidos oficiales, encontrando portería 77 veces.

En lo que va de este inusual curso protagonizado por la pandemia de coronavirus, el atacante de 28 años ha contado con minutos en 38 encuentros oficiales, celebrando la friolera de 18 tantos y ofreciendo nueve asistencias de gol.