La postura de la Dimayor tras la negativa de Duque a que vuelva el fútbol

Iván Duque, presidente de Colombia, descartó de manera tajante la vuelta en las próximas semanas del fútbol colombiano debido a la crisis sanitaria del COVID-19. "Sería irresponsable de mi parte decir que nosotros vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando no hay condiciones", aseveró el jefe de Estado en una entrevista con la emisora 'La FM'.

Jorge Enrique Vélez, en otra entrevista, se alinea con lo que dice el jefe de Estado, pero también cree que las condiciones irán variando con el paso de los días.

"Recibimos el mensaje del Presidente de acuerdo con el protocolo. Estamos de acuerdo con el Gobierno en que primero está la vida. Si el presidente dice que no están las circunstancias, estoy de acuerdo con él, pero las circunstancias pueden ir cambiando", señaló Vélez en 'El Gran Combo del Deporte'.

"Jamás pondríamos en riesgo la vida de ningún jugador. Todos los gremios han presentado protocolos. Si se cumple con el protocolo, en un 94-96% no pasará nada malo", declaró el dirigente del fútbol colombiano.

Sí le preocupa el estado financiero de los clubes. "Las circunstancias han cambiado. Ya podemos salir a trotar. Esto no es un tema de desesperación, no es un tema mediático. Pero a mí me preocupa la situación económica. Ningún equipo hoy es capaz de sostener la nómina", declaró, también refiriéndose a los empleos indirectos que viven del fútbol.