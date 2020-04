La pregunta que hizo explotar a Felipe Melo sobre el virus

El jugador de Palmeiras estuvo charlando con sus seguidores hasta que uno de ellos le dijo que qué estaba haciendo por los demás: "Tienes una linda casa, tu familia, pero ¿qué haces por los otros?".

Entonces ahí fue el momento en el que Felipe Melo no se cayó y alzó la voz. "Lo que haces de corazón no precisa que la gente lo sepa. Nosotros lo hacemos con el corazón y no para demostrárselo al mundo", comenzó.

"Gracias a Dios tengo una casa y puedo quedar uno o dos años porque tengo recursos, pero hay gente que no los tiene y teng que pensar en ellos también. Es momento de estar juntos para que lación salga ilesa de la situación. Yo estoy cuidando de personas de mi familia...", continuó.

Felipe Melo lanzó la pregunta a sus fans sobre si también están ayudando a familiares o a personas que está sufriendo: "Es momento de ver al que está al lado en vez de pensar en sumar 'likes".