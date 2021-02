"¿La Premier? Como jugador nunca sabes qué va a pasar"

El Atlético de Madrid de los últimos años no se entiende sin Jan Oblak. En un momento de la temporada donde ha perdido fiabilidad defensiva, el cancerbero quiere volver a ser el mejor en Champions League.

Oblak se enfrenta este martes al Chelsea, conjunto que ha intentado ficharle sin éxito hasta en dos ocasiones. Y, consciente de que tenía que medir sus palabras, dejó la posibilidad abierta de un futuro en Inglaterra.

"Vivo en una gran ciudad, en un país genial y juego en una gran Liga. Pero claro, veo la Premier. Es una liga especial en la que cada partido es difícil. ¿Jugará allí? Como jugador nunca sabes qué va a pasar en unos años, pero claro, la Premier es atractiva para cualquier jugador", dijo en 'The Times'.

Jugará Oblak contra el Chelsea de Kepa, el guardameta que ficharon los 'blues' tras el "no" del Atlético por el esloveno. "Es un gran portero. Cuando estaba en España me gustaba mucho y cuando se fue al Chelsea me sigue gustando. Quizá ha pasado por momentos difíciles. La gente hablaba sobre lo que el Chelsea pagó por él, pero no creo que le afectara. Sabe lo que es capaz de hacer y estoy seguro de que confía en sí mismo. Es imposible pagar tanto por un portero que no lo es", explicó.

Oblak analizó a su rival de este martes: "Son realmente fuertes defensivamente. Tienen calidad en el medio y buenos delanteros también. Es un equipo difícil. Cuando empezó la temporada, todos pensamos que el Chelsea estaría arriba. Ahora están ahí. Esperamos dos partidos muy difíciles".

El cancerbero del Atlético de Madrid habló también de la llegada de Luis Suárez: "Es un gran jugador, no sé por qué se fue del Barça. Probablemente tuviera problemas con el límite salarial, pero estoy feliz de que le hayan dejado salir y que haya venido a nuestro equipo. Es un gran delantero. Todos los equipos necesitan un Suárez".

"Simeone es un gran entrenador. Estar tanto en un club no es fácil, especialmente en uno grande. Hay pocos que lo hayan conseguido. Diego lleva nueve años y no es fácil convencer al equipo de hacer lo que quiere. Necesitas ser un gran motivador y él lo es. También es muy bueno analizando al rival y preparando la manera de jugar contra él. Está haciendo un gran trabajo. Para el Atlético No era normal estar en la Champions siempre", explicó sobre su técnico.