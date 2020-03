La Premier League descarta volver antes del 30 de abril

La Premier League ha emitido este viernes un comunicado donde confirma que la temporada no se reanudará antes del 30 de abril. Es el resultado de una reunión mantenida entre la dirección del campeonato, la English Football League (EFL) y el sindicato de jugadores (PFA).

Según explica el texto, esa fecha es la más optimista, pero el fútbol de élite no volverá "hasta que sea seguro y las condiciones lo permitan". Una línea que confirma lo explicado por medios como 'The Telegraph', que incidía en que el campeonato no volvería al menos hasta el mes de junio.

"Premier League, EFL y PFA se han mostrado de acuerdo en que habrá que tomar decisiones complicadas para reducir el impacto económico de la suspensión del fútbol profesional en Inglaterra, y trabajaremos juntos para encontrar soluciones", continúa el comunicado.

En países como España o Italia, especialmente castigados por el coronavirus, son varios los clubes que ya están trabajando en ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) o rebajas de sueldos, como ya le ha ocurrido a gigantes de esto como son Atlético de Madrid y Barcelona.

La decisión llega poco después de que la Football Asociation (FA) haya decidido finalizar las ligas y anular los resultados de gran parte del National League System inglés, desde la séptima hasta la décima división.

La suspensión definitiva del fútbol semiprofesional se podía tomar como un aviso a la Premier League, que de momento mantiene la esperanza de poder terminar la temporada. No obstante, esto no ocurrirá hasta después del 30 de abril "como muy pronto", tal y como explica el organismo en su escrito.