La Premier pedirá bajar un 50% los sueldos de los jugadores

Millones de euros perdidos por el parón provocado por el COVID-19. Los clubes tratan de buscar soluciones y subsistir a la crisis económica y para ello pedirán un gran esfuerzo a sus jugadores.

Es lo que ocurrirá en la Premier League. Según aseguró 'The Telegraph', los clubes de la competición inglesa le pedirán a sus jugadores rebajarse el sueldo un 50%, a la mitad de lo que deberían de percibir.

"Para nosotros es esencial que los jugadores lo acepten. Deben arrimar el hombro y ser parte de la solución", dijo una fuente un ejecutivo de un equipo de la Premier League a 'The Telegraph'.

De esta forma, la Asociación de Futbolistas Profesionales estaría recibiendo presiones desde todos los estamentos del fútbol inglés para que los jugadores rebajen sus salarios de forma sustancial.

Es por ello que la PFA ha pedido una reunión con los responsables de la Premier League y el Championship para abordar reducciones de salarios, que, en algunos casos podrían, llegar a ese 50%.

La Premier League no sería la única competición inglesa que vería bajar los sueldos de los futbolistas. La misma fuente apunta también que la EFL pediría bajar hasta los 6.500 euros mensuales el salario de futbolistas del Championship, la League One y la League Two.