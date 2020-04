La Premier podría emitirse en abierto para evitar aglomeraciones en casa

La Premier League estaría valorando la posibilidad de emitir el fúbol en abierto en Inglaterra para evitar reuniones multitudinarias en casa, algo que podría provocar el aumento de contagios por coronavirus.

Oliver Dowden, secretario de cultura de Reino Unido, le ha transmitido a la Premier su preocupación sobre las medidas de distanciamiento que seguirán en curso durante bastante tiempo.

'Sky Sports' y 'BT Sport' son las plataformas de pago que emiten la Liga Inglesa, algo que no todos los seguidores del fútbol pueden permitirse en territorio británico, de ahí que se esté estudiando la posibilidad ya mencionada.

"He planteado ese desafío a la Premier en las conversaciones que hemos mantenido, si la competición vuelve a puerta cerrada y el público en general no puede tener acceso a él, tenemos sobre la mesa varias opciones creativas, y esa es una de ellas a considerar, y así lo ha reconocido la Premier", comentó Dowden en unas declaraciones recogidas por 'The Telegraph'.

Por su parte, la competición ya está estudiando las posibles fechas para el regreso del fútbol en el país inglés: el 18 de mayo para entrenar y el 8 de junio para competir, siempre y cuando, claro está, la pandemia de COVID-19 lo permita.