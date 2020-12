La Premier se divide: Solskjaer no quiere parón por el COVID-19

El COVID-19 sigue avanzando por Inglaterra y la suspensión del Tottenham-Fulham y el Everton-City han obligado a la organización de la Premier League a dar un paso adelante. Desde el Reino Unido se habla de un parón de dos semanas de la competición, aunque aún no hay nada confirmado.

"Estamos en una burbuja y ha demostrado ser bastante buena, no hemos tenido demasiados casos, especialmente dentro del grupo, así que no sé, no quiero unirme a esa discusión", empezó señalando el noruego en rueda de prensa.

La realidad es que se han detectado 18 contagios, la cifra récord hasta el momento. Y con la nueva cepa del coronavirus, el miedo es aún mayor en los dirigentes de la Premier. Solskjaer piensa lo que este parón supondría para el transcurso de la temporada.

"No es algo en lo que haya pensado mucho y nosotros como club, grupo y nuestros jugadores, hemos sido muy buenos siguiendo los protocolos y las reglas. Eso es parte del trabajo aquí. Nosotros, como clubs, seguimos los protocolos que se nos dan. No veo el beneficio de tener un descanso, ¿cuándo vamos a jugar los partidos?", cuestionó el entrenador del Manchester United.

Sin embargo, el entrenador del West Bromwich Albion, Sam Allardyce, está totalmente de acuerdo con la intención de la Premier League. "La seguridad de todos es más importante que cualquier otra cosa. Cuando escucho las noticias, la variante del virus se transmite más rápido que el virus original, solo podemos hacer lo correcto, es decir, interrumpir el circuito. Tengo 66 años y lo último que quiero es atrapar el COVID-19", explicó el técnico.

"Estoy muy preocupado por mí y por el fútbol en general. Si eso es lo que hay que hacer, tenemos que hacerlo. Tuvimos un positivo esta semana y parece estar propagándose sin importar cuánto lo intentemos", concluyó el veterano entrenador.