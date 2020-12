La Premier se opone a ser prioridad para recibir vacunas

La Premier League es consciente de que, cuando las vacunas contra el COVID-19 estén listas para repartirse en Inglaterra, los jugadores no deben ser prioridad. 'The Guardian' asegura que la organización del campeonato tiene claro que no pedirá un trato especial.

La idea es que la cura se administre primero a los sectores más afectados por la pandemia. Se espera que el Gobierno británico las facilite gratuitamente, en parte, a través de su sistema de salud y ponga el foco en el personal sanitario y los grupos de mayor riesgo de fallecer por contagio.

De hecho, la fuente mencionada en el primer párrafo informa de que, en caso de que alguna empresa privada se ponga en contacto con un club para intentar suministrar dosis, habrá una firme oposición por parte de los altos estamentos de la Liga. El plan es que todas las entidades estén de acuerdo.

Quienes sí que podrían empezar a recibir las vacunas son los aficionados. La Premier League tiene en mente que los hinchas vuelvan a los estadios poco a poco dependiendo de la incidencia del coronavirus en cada ciudad. Esta medida, de hecho, ha sido criticada tanto por Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, como por Marcelo Bielsa, del Leeds United.