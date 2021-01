La prensa inglesa saca pecho por el Atlético en el 'caso Trippier'

El lío de Trippier y su sanción por violar la ley de apuestas deportivas va a dar que hablar mucho durante los próximos tiempos. Primero, por el porqué de la sanción y, segundo, por el periodo de ausencia en sí que le impusieron.

La prensa inglesa, tal y como recoge 'AS', defiende al Atlético de Madrid, que está en una cruzada por los diez partidos de sanción que recibió Trippier, pero a cumplir solo con su club y no con la Selección Inglesa.

Por ejemplo, el diario 'Mail' señala que el Atlético tiene "razón". "Compró un jugador y no tuvieron nada que ver con un escándalo de apuestas que tuvo lugar cuando Trippier aún estaba bajo contrato con los 'spurs'. Es un castigo dictado desde otro país", señalan.

Sobre la sanción a Trippier, que supuestamente dio pistas claras sobre su fichaje por el Atlético de Madrid, afirman que no se debería "mercadear con la vida de un futbolista sin su permiso". "Él no pidió abrir una apuesta con su traspaso y no obtiene ganancias por ello; quizá eso debería cambiar", concluye Martin Samuel, periodista de 'Mail'.