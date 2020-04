La prensa italiana habla ya de negociación Juve-United por Pogba

Pese a haber sido el fichaje más caro de la historia del Manchester United, Paul Pogba no ha terminado de encajar en su ex equipo. Los rumores sobre su vuelta a su otro ex equipo, la Juventus, son ahora más fuertes que nunca.

Le quiere el Madrid, y hay quien da por hecho que ocurrirá, tarde o temprano, pero también la Juve. La 'Vecchia Signora' está decidida a traer de vuelta a Turín a Pogba este verano.

Al menos, eso es lo que asegura el periodista italiano especializado en el mercado de fichajes Gianluca Di Marzio, en la cadena 'Sky Sports'. "Sé que Juventus y Manchester United han tenido contacto incluso en los últimos días", reveló.

"A la Juventus le gustaría recuperarlo, pero solo harán tratos de intercambio, trueques. Por lo tanto, depende de si el Manchester United necesita o quiere algunos jugadores de la Juventus que puedan incluir en el acuerdo, como Pjanic y Douglas Costa. porque a la Juventus le gustaría hacer este tipo de trato", añadió.

Parece que la Juventus aplicará al dedillo las previsiones hechas por los expertos de cara al atípico mercado estival que nos espera: trueques en vez de fichajes millonarios.