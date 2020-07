La preocupación gala de Setién

Los jugadores del Barcelona disfrutan de unos días de descanso tras el final de LaLiga para cargar pilas y coger fuerza para la competición que puede salvar la temporada: la Champions League.

El conjunto azulgrana tiene señalados en rojo los días clave en el camino hacia la 'Orejona' y espera que sus futbolistas lleguen a tope de cara ya al primer envite contra el Nápoles en el Camp Nou.

Actualmente, la gran preocupación del cuerpo técnico encabezado por Quique Setién habla en francés, ya que el estado físico de los cuatro integrantes galos del primer equipo tiene en vilo a los preparadores.

Griezmann, Lenglet, Umtiti y Dembélé se recuperan estos días de sus problemas de diversa índole y pelean por llegar al 100% al duelo contra el conjunto partenopeo.

Tal y como señala 'AS', las situaciones menos preocupantes son las del ex del Atlético de Madrid y la del antiguo central del Sevilla. Sus lesiones, en cuádriceps e ingle (respectivamente), no son nada graves y, pese a que se reincorporarán a los entrenos en un tono físico menor que el de sus compañeros, estarán prácticamente perfectos para la cita europea.

De igual forma, aunque su participación en el choque como titular se antoja complicada, Samuel Umtiti sigue trabajando con los servicios médicos del club en su maltrecha rodilla izquierda y, si no hay ningún problema, podría estar entrenando con el grupo al regreso de estas pequeñas vacaciones. Mientras, en el club ya le habrían dicho al central que no continuará la próxima temporada, apuntó 'Sport'.

La gran incógnita es, sin ninguna duda, cuál será el estado de un Ousmane Dembélé que lleva en el dique seco todo este año 2020. El veloz extremo galo afronta la recta final de su recuperación y se entrena estos días en las instalaciones del club para acortar los plazos.

Pese a ello, el cuerpo técnico y los médicos del Barça quieren ser cautos con el jugador, que ha sufrido numerosos problemas musculares desde su llegada. Setién considera que Dembélé puede ser una excelente arma para la Champions, pero no arriesgará lo más mínimo con él en ese duelo frente a los italianos salvo que sea estrictamente necesario.