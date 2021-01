La presentación de Eder Sarabia no defraudó: emoción, palabras para Setién, el Barça...

Eder Sarabia fue presentado como nuevo técnico del Andorra de Gerard Piqué este martes. El acto tuvo lugar de forma telemática y el ex segundo entrenador de Quique Setién, mediático como siempre, no defraudó.

Para empezar, se emocionó al hablar del cántabro: "Después de mi padre es la persona más importante que me he encontrado en el fútbol. Es más que un amigo, es un padre. Mi padre me dijo que sería la persona más honrada y honesta y ha sido así. Si estoy aquí es gracias a él".

Sarabia aseguró que Setién pasará a ser ahora uno de sus grandes críticos y agradeció que así vaya a ser. "Siempre he dicho que yo me sentía primer entrenador. Antes de trabajar con Setién lo he sido. He estado encantadísimo, no podía encontrar una persona mejor con la que trabajar", insistió.

El antiguo segundo entrenador del Barça confesó que no todo fue tan mal en el club azulgrana como se vendió. Recalcó que incluso mantuvo el contacto con algunos futbolistas tras la salida del equipo: "He mantenido contacto con unos cuantos y algunos me han felicitado por fichar por el Andorra".

Al hablar de las polémicas en el equipo azulgrana, Sarabia valoró que Piqué le haya elegido a pesar de todo: "Que una persona como Gerard, que ha estado en ese mismo vestuario, sea uno de los que me elige para dirigir esto acalla algunos rumores y algunas cosas que se podían pensar o malinterpretar".

"Hay momentos de los partidos en los que hay tensión, que dentro del vestuario se discute. En aquel intermedio, en Vigo, pasó lo que pasó, pero son cosas que no van a ningún lado. No hay ningún problema. Me quedo siempre con lo bueno y estoy agradecidísimo, haber entrenado a esos pedazo de jugadores no me lo quita nadie", concluyó.