La presidenta de Madrid agradeció al Frente Atlético su predisposición

La situción que se está viviendo en Madrid hace que toda ayuda sea bienvenida. Es lo que pensó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando el Frente Atlético se ofreció.

"Ante la dura situación que vivimos, desde el Frente Atlético queremos comunicar al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que nos ponemos a total disposición de cara a cualquier posible necesidad de voluntariado", explico el Frente Atlético en un comunicado.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no dudó en responder al ofrecimiento del grupo ultra del Atlético de Madrid. "Grandes", escribió la política del Partido Popular.

Las críticas no se hicieron esperar hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid. No fueron pocas las voces que no entendieron por qué respondió al Frente Atlético.