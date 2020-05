La presidenta del Leganés niega tener constancia sobre cuándo volverá LaLiga

En Butarque no tienen confirmación oficial sobre cuándo volverá LaLiga. Así de claro lo ha expresado la presidenta del club.

"No se ha dado una fecha cerrada. Sé que Javier lo dijo, no sé de dónde le ha venido la fuente... He intentado hablar con él, pero no he podido. No hay una confirmación de LaLiga todavía en la que diga esa fecha. Ni esa ni ninguna", señaló a 'TVE'.

La mandataria reconoció que recibió una llamada de LaLiga para saber de dónde había "sacado esa fecha" el técnico mexicano. Y es que Aguirre afirmó en una entrevista a 'Marca Claro' que el organismo le confirmó que la competición volvería el 20 de junio y terminaría el 26 de julio.

Por último, Victoria Pavón afirmó que los jugadores del primer equipo del Leganés se encuentran bien de salud. Están preparados para volver a jugar.