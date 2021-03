La primera gran decisión de Alemany será qué hacer con Griezmann

A punto de cumplir 30 años y aunque sus números no son ni mucho menos malos, la impresión en el Barcelona es que Antoine Griezmann no va a amortizar los 120 millones de euros que se pagaron por él. Aún no llega a los calificativos que él mismo reclamó en el Atlético.

Una de las cosas que se le afean es que no haya aparecido en los partidos grandes. Resolvió en Liga ante el Athletic o en Copa contra Granada y Sevilla, ante el que dio la asistencia del gol de Piqué. Sin embargo, se le echó en falta contra Juventus, Madrid, Atlético, PSG...

La cuestión es ¿qué hacer con él? Como relata 'AS', esta será la primera gran pregunta que Mateu Alemany tendrá que responder. El nuevo director general tendrá mucho peso en la planificación deportiva y él tendrá que decir si se lo queda o le busca salida.

Este interrogante aparece sobre todo después de la eliminación del Barça en Champions League contra el PSG. Ronald Koeman insiste siempre sobre el acierto de cara a gol y los azulgranas, sin Luis Suárez, han visto claramente que necesitan a un '9' de peso que resuelva en estas grandes noches.

Joan Laporta tiene el gran deseo de pelear por Erling Haaland, pero esto conllevaría una tremenda obra de ingeniería económica. Actualmente, el Barça no puede competir financieramente, pero quiere estar en la lucha sí o sí.

Se espera hacer caja con jugadores como Philippe Coutinho o Junior Firpo, pero hace falta un gran movimiento y ahí es donde entra Griezmann. El citado medio incide en que el vestuario le aprecia y la gestión de su salida es delicada, pero sería obligatoria para una operación como la de Haaland.

Otro asunto será quién le ficharía y por cuánto. En el pasado, Manchester United y PSG quisieron a Griezmann, pero finalmente acabó en un Barcelona donde su encaje no ha sido el esperado. Ahora, en un mercado distinto y en una crisis galopante, encontrarle comprador tampoco es fácil.