La primera opción del United por si Sancho no llega

El Manchester United volvió del parón por el coronavirus mejorando los resultados que ya venía obteniendo y confirmando que pueden llegar a ser un equipo potente. Tanto que estarán en la próxima Liga de Campeones y es una oportunidad que no quiera dejar escapar el conjunto inglés.

Con Pogba a la cabeza, pues parece que se quedará, la directiva quiere traer a una perla como Jadon Sancho, aunque parece que el Borussia no va a dar su brazo a torcer. De los despachos de Old Trafford ha salido una oferta de 88 millones de euros, cantidad que no llega a los 120 que piden en el Signal Iduna Park.

Ante los problemas para llegar a un acuerdo, el 'Daily Mail' ha desvelado el nombre del otro jugador que protagoniza el 'plan B', y ese es Kingsley Coman.

El equipo de la Premier entiende que Coman sería otro gran refuerzo para su ataque, pues se trata de un jugador rápido, habilodoso, joven y con experiencia que casaría muy bien con las ideas de Solskjaer. En la pasada temporada disputó 35 partidos, con siete goles y cinco asistencias.

En el Bayern tiene contrato hasta el 2023, pero la diferencia es que su precio no es tan elevado como el de Jadon Sancho y, además, la llegada de Leroy Sané hará que sus minutos se reduzcan bastante porque el ex del City era un deseo desde hace meses.

El United seguirá esperando para ver si puede desbloquear el fichaje de Jadon Sancho antes de poner en marcha otra operación con el jugador que trabajaría para olvidar el interés por el del Borussia.