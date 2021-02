"La primera vez que hablé con Messi me sorprendió por su humildad"

La Lazio disfruta ahora de los servicios de un Gonzalo Escalante que comenzó en Boca Juniors, pasó por el Catania y dio el salto en el Eibar, donde se ganó la oportunidad de ir a un equipo Champions el pasado verano. En su charla con 'Olé' tocó varios temas, pero se centró en Leo Messi.

"Enfrentarme a él -en el Eibar- fue una locura. Nunca le había visto y la primera vez que me tocó enfrentarme a él tenía un millón de nervios. Fui a saludarle en el túnel y fue 'buena onda'. Me saludó, me preguntó cómo estaba, que cómo vivía", inició el centrocampista.

"Él me preguntaba esas cosas a mí y yo no podía creerlo. Encima no sé qué pasaba que no podíamos salir al campo, así que me quedé hablando un rato largo. Me sorprendió por su humildad", añadió.

Consiguió una reliquia para el futuro y un tesoro actual: "No dudé en pedirle la camiseta. El primer año en el Eibar estaba cedido y no sabía si iba a jugar con él, así que la pedí. Tengo dos o tres de él, están escondiditas. Se cuidan como oro".

La Selección Argentina, un reto por partida doble: "Es un sueño que persigo. En la Lazio puedo llegar a tener más oportunidades porque es un equipo muy grande que juega Champions y no cualquiera puede. Obvio que me encantaría tirar paredes con Messi en Argentina, pero ya con estar ahí sería feliz".