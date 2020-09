La promesa de Messi con 15 años: no más Coca-Cola si no le llamaba Argentina

A Leo Messi parece que todo le ha ido rodado en su carrera, pero nada más lejos de la realidad. El argentino tuvo grandes problemas cuando comenzaba a destacar en el Barcelona y era solo un chaval de 15 años.

El que fuera su agente en aquellos tiempos, Fabián Soldini, los reveló en una entrevista en la que dio a entender que en Argentina no confiaban en Leo.

"Las inferiores de Argentina no llamaban a Leo porque pensaban que no había competencia en España. En Argentina se juega contra River, Newell's... y el Barcelona jugaba contra el Lleida y ganaba siempre 5-0. Pensaban que no había nivel", explicó su antiguo representante.

"En ese tiempo, en España sí que le llamaban, pero Leo quería jugar con Argentina. Hicimos una promesa con Leo de que no tomaba más Coca-Cola hasta que no le llamara la Selección. Estuvimos dos años o dos años y pico...", continuó Soldini.

"Yo se lo hacía porque le gustaba bastante y por el tema de la alimentación era complicado. Sacábamos dos cosas de una...", sentenció el ex agente de Leo.