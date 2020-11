"La propuesta a Messi no podrá igualar sus condiciones actuales"

Lionel Messi es el tema estrella de todos los aspirantes a la presidencia del FC Barcelona. Toni Freixa, otro de los que aseguraron que se presentarán a las elecciones, tocó al igual que Víctor Font la posible renovación del 'crack' argentino.

Con la difícil situación económica del Barça en una mano, el ex directivo azulgrana reconoció que la propuesta de renovación que se le presente no podrá mantener las cifras de su actual contrato, que termina el próximo 30 de junio.

"Con Leo hablaremos con calma, cara a cara teniendo como horizonte lo mejor para el Barça. A él, como a todos los jugadores que tengan que renovar o venir le haremos una oferta que desde luego no podrá igualar las condiciones que ha tenido hasta ahora", explicó Freixa en el programa 'El Curubito'.

"Es evidente, y no se puede engañar a los socios, que la propuesta que se le planteará no será la misma que ha tenido hasta ahora porque han descendido los ingresos significativamente y habrá que encontrar otra fórmula", añadió.

Para Freixa, la clave es explicarle las cosas a Messi con franqueza: "A Messi no hay que conquistarle ni hay que convencerle con otras cosas, hay que mirarle a los ojos y hablar para conocer lo que cada uno quiere, lo que él quiere y lo que quiere el Barça. Pensamos que Messi aún tiene mucho fútbol".

No obstante, el ex dirigente quiso tranquilizar sobre los problemas económicos del Barça: "No estamos en el horizonte apocalíptico que algunos dicen ni se acaba el mundo, tenemos 121 años de historia y de experiencia. Saldremos adelante".

Finalmente, cuestionado por las promesas de fichajes de otros precandidatos, Toni Freixa sembró la duda: "Si es con el dinero del Barça no lo veo tan claro, otra cosa es que paguen de su bolsillo".