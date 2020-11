La prudencia puede con la necesidad en el duelo de los campeones

El duelo de campeones entre Manchester City y Liverpool tenía una expectativa que se alimentó con una primera parte formidable, pero que acabó decayendo en una segunda gris. Empate 1-1 entre los de Pep Guardiola y Jürgen Klopp que realmente no vale a nadie y entrega el liderato al Leicester.

Porque los 'citizens' necesitaban estos tres puntos para marcar una inflexión en la Premier League, donde tienen que escalar. De momento, el empate los deja undécimos. Y mientras, los 'reds' querían asaltar ese primer puesto que va para los 'foxes' tras batir a los Wolves.

Todo empezó con un inicio de partido calamitoso del City y una entrada en tromba del Liverpool. A Pep Guardiola le cuesta enchufar desde el minuto uno a sus pupilos, y eso ante un equipo como el de Klopp se paga. Porque el hambre del tridente Salah-Firmino-Mané es mayúsculo.

El primer cuarto de hora de los 'citizens' fue horroroso. Desconcentrados, descolocados y superados por un Liverpool que salió en tromba. En dos minutos, Roberto Firmino ya había tenido dos ocasiones para marcar, una en un mano a mano que le sacó Ederson por abajo.

Y en el 13', Sadio Mané combinó con Andrew Robertson para romper por dentro, encarar y acabar en el suelo tras la entrada de Kyle Walker. Penaltito, como se dice, pero penalti. El inglés metió la pierna y acabó tocando con la rodilla al senegalés. No dudó en absoluto Craig Pawson.

Convirtió la pena máxima Salah, pero el tanto sirvió para que el Manchester City despertase. ¿La clave? Conectar con Kevin de Bruyne. En cuanto al belga se le encendió la bombilla, el equipo de Guardiola empezó a encontrar ocasiones y a ganar, o mejor dicho, a tener en algún momento, fluidez.

De las botas del centrocampista llegó lo mejor. Dejó a Sterling solo ante un Alisson que achicó bien y puso el centro que asistió a Gabriel Jesus en el 31'. Movimiento de genio de brasileño, que hizo un control orientado de tacón y metió la puntera con velocidad para remachar entre la defensa 'red'.

De Bruyne pudo coronarse justo antes del descanso, porque provocó un penalti por mano de Joe Gomez con un centro, pero fue él mismo al lanzamiento y lo falló. Engañó a Alisson, pero quiso ajustarlo tanto, tanto, que acabó mandándolo por fuera del poste izquierdo. Habría completado así la remontada en 45 minutos.

La segunda mitad no igualó en intensidad a la primera, aunque empezó con un par de empellones feos de Joe Gomez y Cancelo, que le dejó el brazo a Diogo Jota en una carga. Eso sí, tuvo continuidad en cuanto a la mejoría del Manchester City. Las fuerzas estaban más igualadas y llegaban ocasiones, aunque escasas, de las dos partes.

La primera más clara fue de Gabriel Jesus. Cancelo le colgó un balón desde la izquierda, la defensa no le siguió y cabeceó fuera en el punto de penalti. No se lo creía y cerca estuvo de lamentarse aún más en la siguiente acción, una dejada de Robertson a Firmino que el delantero del Liverpool mandó por encima de la portería.

Se perdió ritmo con el paso de los minutos, pese a la entradas de Shaqiri en el Liverpool y la de Bernardo Silva en el Manchester City. Y entretanto, lo peor del encuentro: la lesión de Trent Alexander-Arnold. Pasada la hora de partido, el lateral se echó al suelo con molestias en el gemelo y tuvo que ser sustituido por Milner. Se iba el inglés con gesto serio y animado tanto por Jürgen Klopp como por Guardiola, que le daba una palmadita en la espalda.

No se recuperó cierta tensión hasta el tramo final del partido. Pero se notó el respeto, también la fatiga, porque nadie se lanzó decididamente contra la portería contraria. Una llegada tímida de Bernardo a la espalda, un corte providencial de Cancelo a Salah cuando se iba solo o un buen corte de Joe Gomez ante Gabriel Jesus. Eso era lo más destacable.

Y no, no llegó esa ocasión. No llegó el momento de éxtasis. Al final, la prudencia pudo con la necesidad. Ni el City dio ese salto que quería, ni el Liverpool asaltó el liderato. El punto sana lo justito en un partido que prometió y dio espectáculo en los primeros 45 minutos, pero que hasta aburrió en los segundos.