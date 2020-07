El entrenador del Real Madrid, Zidane, pasó por rueda de prensa para analizar el próximo cara a cara de Liga que enfrentará a su equipo al Alavés en el Alfredo di Stéfano, el próximo domingo 10 de julio a las 22 horas.

El técnico francés quiso comenzar por el importante compromiso: "Sabemos de la importancia del partido, pero vamos a por la victoria. Se hace complicado el rival, por su situación y estamos preparados para seguir".

Sobre el significado que tendría ganar la Liga para el francés, explicó: "No voy a hablar de lo que todavía no ha pasado, solo del partido del próximo viernes. Tenemos un compromiso muy importante y es lo único que me preocupa. Todavía no hemos ganado nada".

Zidane fue cuestionado por el confinamiento de Jovic: "Ya sabéis lo que ha pasado. Vosotros tenéis la información, no estará con nosotros, pero volverá rápidamente. Son cosas que pasan. Él tampoco está contento. Como futbolista no va a cambiar nada, es un jugador muy bueno. Contamos como siempre con él y esperamos al próximo año. Veremos el próximo año. Este año ha tenido pequeñas cosas que le han impedido estar con nosotros".

También se refirió 'Zizou' al estado de salud del brasileño Vinicius, un momento que sorprendió a todos y que explicó el motivo de su baja en la sesión de este jueves: "La prueba del COVID-19 Vinicius salió mal y vamos a repetirla esta tarde. No ha dado positiva, pero ha salido mal y por eso hay que repetirla. Son cosas que pueden pasar. Espero que esté con nosotros el viernes sin problema".

Sobre la baja de Marcelo en la sesión, comentó: "Ha tenido una pequeña lesión y no ha entrenado, veremos lo que pasa... Tengo claro lo que haré el viernes, pero no lo voy a decir".

En cuanto al estado físico de Hazard, declaró: "Son molestias solo, no es una recaída para nada y va a entrenar con normalidad con nosotros. Él va a estar con nosotros en los cuatro partidos que queda y en la Champions".

"Hazard no tiene miedo ni nada parecido, quiere jugar ya. Es la tercera recaída y de vez en cuando le molesta un poco. Los médicos me explican e informan y en la resonancia no se ve lesión. Él quiere ayudar al equipo, de hecho, el viernes va a estar con nosotros", añadió sobre el delantero belga.

Marcelo, Hazard, James, Asensio...

A la pregunta de la falta de oportunidades de James Rodríguez, el francés comentó: "Ya lo expliqué y no hay nada mas. Lo que hablamos se queda dentro. Lo verás en la convocatoria y ya está".

Marco Asensio y su estado físico también fueron protagonistas en la rueda de prensa: "Creo que ya está bien, pero, como siempre, ha sido una lesión muy larga y hay que ir poco a poco. Con jugadores con una lesión larga hay que tener cuidado, pero él está contento".

Sobre los cuatro jugadores del Real Madrid que están sin contrato, Zidane no quiso desvelar su futuro: "Es verdad que hay cuatro jugadores que acaban contrato y todo el mundo lo sabe, pero las discusiones son privadas".

Finalmente, se refirió al estado de salud de Rapha Varane y el exigente calendario: "No vamos a arriesgar. Está totalmente recuperado y va a estar con nosotros con normalidad. El calendario no lo hacemos nosotros, no tenemos elección, lo único que vamos a hacer es jugar hasta el final".