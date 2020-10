La puya de Klopp a Carragher tras su consejo: "Por algo no hace este trabajo"

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, se permitió dar un consejo a su ex equipo. Ante la baja de seis meses de Virgil van Dijk por su rotura de ligamentos, Carragher recomendó a Jürgen Klopp fichar a Dayot Upamecano.

Una recomendación que no ha sentado nada bien al entrenador alemán, que no dudó en responder a la leyenda 'red' en rueda de prensa: "Empezamos la temporada con tres centrales, además de Fabinho como recambio y algunos jóvenes. Es complicado tener cuatro defensas centrales de clase mundial".

"Si alguien quiere decirnos que cometimos un error, creo que Carragher lo ha mencionado, hay algunas razones por las que no hacen este trabajo", añadió Klopp ante los medios.

Tras el ataque de Klopp, Carragher no se quedó en silencio, ni mucho menos, ya que decidió defenderse públicamente a través de su cuenta personal de Twitter: "Ni una vez esta temporada he dicho que fue un error de Klopp no fichar a un cuarto central por las razones exactas que él afirma".