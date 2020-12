Enigmáticos tuits de Ney ¿por no ser finalista en el 'The Best'?

La FIFA ha sacado este viernes a la luz los nombres de los tres finalistas al premio 'The Best' y la elección ha generado una tormenta de opiniones a favor y en contra de la decisión tomada por el máximo organismo del fútbol.

Las principales reacciones se han visto en las redes sociales, pues hay quienes no ven justo que sean Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski los que formen el podio del mejor futbolista del año.

El delantero polaco sí que se ha ganado el crédito suficiente para estar en la pelea final por su increíble temporada a nivel goleador y de títulos con un Bayern campeón en Alemania y de la Champions League, pero las dudas han llegado con Leo Messi.

Hay quienes dicen que Leo no ha estado para ser finalista en un año en el que el Barcelona perdió el título de liga por una vuelta irregular tras el confinamiento y por haber acabado el curso en blanco. Los goles de Cristiano, sus números en la Juve y el 'Scudetto' le dan un pase.

Pues bien, Neymar no ha podido aguantar sus ganas de aparecer por Twitter, una red social en la que también es muy activo, y ha colgado un par de tuits con dosis de misterio, de ironía y de sinceridad.

"Ya que no acierto con el fútbol, me voy al baloncesto", fue el primer comentario del delantero brasileño, que vería injusto el haberse quedado fuera de los finalistas al 'The Best'.

Pero Neymar continuó y colgó otro tuit para informar de que se convertía en un 'gamer':"Ya desistí del baloncesto, ahora me convertí en jugador"

Todo viene desde que se anunció el XI ideal de la IFFHS sin ningún jugador del PSG. Thiago Silva bromeó y comentó que "Ney estaba en la burbuja de la NBA".

El parón de la Ligue 1 por la pandemia le quitó protagonismo y partidos al delantero brasileño, al que las lesiones también le han influido. Ser subcampeón de la Champions no ha sido suficiente.

Horas más tarde de esos dos tuits, Neymar volvió a la carga: "¿En serio?"