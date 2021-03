"La química con Messi no fue la deseada"

Eder Sarabia está disfrutando de sus primeras semanas como entrenador del Andorra. En unas declaraciones ofrecidas al diario 'El País', el técnico español se refirió a la calidad del jugador del Barcelona Leo Messi.

"Ser Leo es dificilísimo. Eres el mejor jugador de todos los tiempos. Eres conocidísimo. No puedes salir a la calle. Todo eso produce un cansancio y desgaste mental. Por eso se quiso ir. Nosotros no fuimos capaces de tocar las teclas para sacar lo mejor de él. La química no fue la deseada. No encontramos al mejor Messi en el estado anímico", comentó.

Sobre su complicado pasado en el conjunto azulgrana, declaró: "Cuando llegas y ves cosas a nivel de funcionamiento que no están bien, es normal que te decepciones. Por algo está pasando en el club todo lo que está pasando y los cambios que se preparan. No lo dije yo solo. Lo han dicho Piqué, Messi...".

"Todo lo que me pasó en el Barça me ha hecho ser mejor. Incluido el 2-8. No era un equipo preparado para afrontar retos importantes. Estaba cogido con hilos. No creo que haya dejado enemigos en el Barça. La llamada de Piqué es un espaldarazo", añadió.

En cuanto a su etapa en el Andorra, comentó: "Me convenció el proyecto. A veces, nos falta agua para regar la hierba artificial y ropa para entrenarnos, pero es volver al barro".

Finalmente, se refirió a su inquieto carácter en el banquillo: "Vivo el fútbol con pasión. No lo puedo remediar. He aprendido mucho de mi situación y a tocar las teclas que hay que tocar. Ahora sé que hay jugadores a los que no les gusta que les hables con esa vehemencia".