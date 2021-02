La racha del Mirandés y la necesidad de triunfos del Girona se cruzan en Anduva

El Mirandés recibe al Girona este en Anduva en un encuentro en el que quiere prolongar su racha de triunfos ante un rival que llega con la obligación de regresar a la senda de la victoria para no alejarse todavía más de los puestos de 'play off' de ascenso.

El técnico mirandés, José Alberto López, espera "otro tipo de partido distinto al de la primera vuelta", en el que terminaron perdiendo 1-0, y se han preparado para ello.

"Desde el principio de temporada, hablamos de ser un equipo equilibrado y creo que lo estamos siendo", afirmó José Alberto López, que señaló que, a lo largo de la temporada, todos los equipos tienen "un bache" y eso ha servido para ser "más fuertes".

Para este partido exigente, en el que viene "un grandísimo de la categoría como es el Girona", el 'rojillo' destacó que "es un equipo que se sabe manejar con balón y sin balón".

Para este partido, Cristo es duda por molestias, lo que hará que el técnico tenga que improvisar si no puede contar con el jugador más efectivo de las últimas jornadas.

El Girona visita al Mirandés con la obligación de regresar a la senda de la victoria para recuperar la sonrisa y, sobre todo, no alejarse todavía más de los puestos de 'play off' de ascenso a Primera División, y lo hace con la certeza de que debe empezar a sumar de tres en tres si no quiere despedirse del sueño del ascenso.

El conjunto de Francisco Rodríguez arrancó esta vigésima quinta jornada, la cuarta de la segunda vuelta, noveno, a tres puntos del Mirandés, octavo, y a hasta siete de la sexta posición.

El equipo acumula tres derrotas seguidas –frente al Villarreal (0-1), en la Copa, el Mallorca (1-0) y el Leganés (0-2)–, y, de hecho, tan solo ha sumado una victoria en las últimas siete jornadas, con un balance desolador de apenas seis puntos de 21 posibles.

En estos últimos siete partidos de Liga, el cuadro albirrojo apenas ha celebrado dos goles –obra de Monchu ante la Ponferradina y de Pablo Moreno contra el Espanyol–, en una inequívoca prueba de la falta de gol que tanto está condenando al equipo.

Los gerundenses han cerrado la mitad de los 24 partidos de Liga sin marcar y son el tercer equipo de la categoría de plata que ha marcado menos goles hasta ahora (17), solo por encima del Alcorcón (13), antepenúltimo, y el Albacete (16), último.

El máximo goleador del cuadro de Montilivi, de hecho, no ve portería desde el duelo contra el propio Mirandés de la primera vuelta, jugado el 1 de diciembre, y ya suma más de dos meses y once partidos en blanco; una realidad que, unida al mal momento de forma de Christian Stuani y Nahuel Bustos, permite entender la delicada situación del Girona.

El Girona, además, también está obligado a mejorar su números a domicilio, ya que no gana lejos de Montilivi en la Liga desde que el pasado 6 de diciembre batió al Albacete en el Carlos Belmonte (0-2). En sus últimos tres desplazamientos apenas ha logrado un punto de nueve posibles, con un empate, en Ponferrada, y dos derrotas, en Tenerife (2-0) y Mallorca (1-0).

En cuanto al once de Francisco, lo más probable es que el entrenador rojiblanco repita la misma alineación que dispuso el domingo ante el Leganés, aunque futbolistas como Aday Benítez o Gerard Gumbau tienen opciones de volver a la titularidad.

El Girona tiene las bajas por lesión de Antonio Luna, Pablo Moreno y Aday Benítez. Ramon Terrats, Ibrahima Kébé y Arnau Martínez, del filial, competan la convocatoria albirroja.

Alineaciones probables:

CD Mirandés: Lizoain, Berrocal, Vivian, Javi Jiménez, Javi Muñoz, Álex López, Iván Martín, Pablo Martínez, Djouhra, Sergio Moreno y Cristo González o Sergio.

Girona FC: Juan Carlos; Calavera, Bueno, Bernardo, Franquesa; Monchu, Cristóforo; Mamadou Sylla, Samu Sáiz, Yoel Bárcenas; y Stuani.

Árbitro: Milla Alvendiz (comité andaluz).

Estadio: Anduva

Hora: 18:30.