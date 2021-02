La razón de la mejora de Werner tiene que ver... ¡con su idioma!

Timo Werner acumula un gol y una asistencia en sus últimos dos partidos y el delantero ha vuelto a sonreír después de tres meses de sequía en la Premier League.

La llegada de Thomas Tuchel al banquillo del Chelsea ha supuesto un soplo de aire fresco para el atacante, pues se entiende mucho mejor con él que con Lampard.

"Me ha ayudado que alguien me grite en alemán desde la banda. Tuchel es un tipo realmente bueno y tiene una idea de fútbol que queremos llevar a cabo y en cuanto tengamos más sesiones de entrenamiento con él la mejoraremos", contó en unas palabras recogidas por 'AS'.

Werner admitió que "no es casualidad que Abramovich persistiera en la idea de contratar a un entrenador alemán tras la salida de Lampard" y aseguró que se encuentra más cómodo.

En cuanto a la evolución del Chelsea, el jugador la ve muy positiva e indicó que en la plantilla hay ilusión y ganas de competir por los primeros puestos.

"Hace unas semanas no estábamos en ninguna parte y estábamos muchos puntos por detrás del cuarto puesto. Queremos seguir adelante y solo estamos a cuatro puntos del segundo lugar. Volvemos a la pelea", acabó.