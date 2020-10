La razón por la que el PSG renunció a Wenger

Desde que el jeque Al-Khelaïfi llegó a la directiva del Paris Saint-Germain en 2011, el nombre del ex entrenador del Arsenal, entre otros, Arsène Wenger, siempre ha sonado con fuerza el entorno del Parque de los Príncipes.

El técnico francés pudo haber llegado al banquillo del primer equipo durante la temporada 2012-13, pero el máximo mandatario del club prefirió no presionar a Carlo Ancelotti, el entonces preparador de la plantilla.

Según informa 'RMC Sport', este fue el motivo por el que Wenger no asumió las riendas del conjunto parisino, aunque no fue esta la única ocasión en la que el ex técnico 'gunner' estuvo a punto de unirse a la entidad.

Después de su salida del Arsenal, el francés pudo haberse convertido en el director deportivo del PSG, pero fue Leonardo quien sustituyó a Antero Henrique, que presentó su dimisión.