La razón por la que Virgil Van Dijk solo es Virgil

Philippe Coutinho aparte, el de Virgil Van Dijk fue el fichaje de invierno más importante del fútbol europeo en enero de 2018. Nunca se había pagado tanto por un defensa y tampoco se había desembolsado tanto por nadie en invierno hasta que el Barcelona saltó la banca comprando al brasileño poco después.

Pero, traspaso al margen, lo que llamó la atención en sus primeros días en Anfield fue su nombre en la camiseta. ¿Por qué Virgil y no Van Dijk? Su tío explicó en su momento que el central tuvo que pasar por años muy duros en su vida después de la separación de sus padres y no estaba muy por la labor de pasear el apellido paterno por el mundo.

"Lo que ha logrado Virgil con las constantes decepciones y sobresaltos que ha tenido en su vida es espectacular. Sus padres se separaron y su padre abandonó a su madre con tres niños. Algo así es difícil de perdonar", detalló el tío del futbolista, Steven Fo Sieeuw, en declaraciones que recogió en su momento 'Sport Bible'.

"La verdad es que su padre no estuvo en muchos momentos importantes de la vida de Virgil y la heroína de toda esta historia es su madre", prosiguió Steven. "Normalmente no te quitas el nombre de tu padre de una camiseta si no hay una razón detrás", concluyó el tío del defensa más caro de la historia.