La razón por la que Werner fue al Chelsea y no al Liverpool

El Chelsea es el equipo que más activo se ha mostrado en el mercado de fichajes. Los 'blues' se han gastado 223,2 millones de euros en apenas cuatro refuerzos.

Uno de ellos es Werner, por el que pagó al RB Leipzig 53 millones de euros. El delantero alemán aceptó marcharse al cuadro londinense y no al Liverpool, que también le pretendía.

Curiosamente, el propio futbolista contó abiertamente este miércoles qué le llevó a decidirse por el equipo de Frank Lampard.

"Cuando decidí irme del RB Leipzig, hablé con diferentes clubs, como el Liverpool, que tiene un gran equipo. Pero al final me decidí por el Chelsea. No solo por el estilo de fútbol sino también por lo que me han demostrado", dijo el germano en sala de prensa.

Pero también tuvo mucho que ver Lampard, que estuvo en permanente contacto con el jugador durante el confinamiento. De hecho, él mismo reveló que el técnico le comentaba cómo iba jugar con él.

"No pudimos conocernos antes por culpa del virus. Pero me llamó mucho, me envió muchos mensajes de texto y me mostró dónde quiere que juegue y el estilo de fútbol que quiere ... Es realmente importante que hablásemos del sistema que quería", espetó.