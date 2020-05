La razón por la que Zabaleta no puede volver a Mánchester

Pablo Zabaleta está pensando en si colgar las botas o pasar uno o o dos años más sobre el terreno de juego. El argentino tiene ofertas sobre la mesa, tanto fuera como dentro del césped.

En unas declaraciones en 'Radio Continental', el defensa ha contado que tiene una propuesta para trabajar en algún club del City Football Group si decide colgar las botas.

"Estoy estudiando para ser entrenador, pero el presidente del City me dijo que tenía las puertas abiertas para trabajar en algún club del grupo. Lo que está claro es que no podré volver a Mánchester porque no le gustaría a mi señora", contó.

Zabaleta aseguró que tiene claro dejar Inglaterra cuando acabe su contrato, que podría extenderse por el estiramiento de la Premier League por el coronavirus.

"Me sentaré con mi familia y tomaremos una decisión. Queremos vivir con mi familia en Barcelona. Cuando acabe mi contrato tomaré una decisión", acabó.