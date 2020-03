La Real, a acabar con su sequía de 29 años y un solo empate

La Real Sociedad visita el Camp Nou, un estado catalogado como "maldito" desde 1996. Y es que desde entonces acumula 23 derrotas consecutivas, un negativo dato que espera cambiar sorprendiendo al Barça el próximo fin de semana. De hecho, la Real venció por última vez en territorio azulgrana en el curso 1990-91.

Junto al éxito copero, conseguido después de derrotar al Mirandés 2-1 en el partido de ida y 1-2 en la vuelta de las semifinales de Copa, la Real confía también en su racha de nueve victorias en los diez últimos partidos disputados para lograr un resultado positivo en su visita a Barcelona el próximo sábado.

Los donostiarras están en un su mejor momento de juego y de resultados y ahora, aparcada la Copa hasta abril, los de Imanol Alguacil deberán concentrarse en LaLiga, competición en la que los donostiarras aspiran a entrar en las posiciones de Liga de Campeones.

El Camp Nou, donde la Real no puntúa desde 1995, no parece, no obstante, la mejor plaza para lograr puntos, ya que enlaza en este estadio una racha de 23 partidos, entre Liga y Copa, saldados con derrotas.

La solvencia en defensa que ha alcanzado la Real en los últimos encuentros será fundamental para no caer el sábado ante el segundo clasificado de LaLiga, que ha endosado a la Real, desde su ascenso en 2010, un total de 35 goles en los once encuentros disputados en Barcelona.