La Real aseguró tener todos los permisos para tener aficionados

La Real Sociedad quiere tener aficionados en su gradas. Al igual que el Villarreal, el equipo donostiarra desea que algunos socios puedan entrar al campo en Europa League, algo posible según la normativa vigente de la UEFA, y aseguraron tener el permiso del Gobierno Vasco para ello.

Esta decisión no coincide con las declaraciones de Salvador Illa, Ministro de Sanidad, en las que señaló que no dejarán entrar público en los estadios, tampoco en competiciones europeas. Sin embargo, no tiene competencia debido a que esta decisión corresponde al Gobierno Vasco, institución que dio el "sí" para que la Real pudiese tener público.

"No vamos a entrar en temas competenciales. Si nos dicen que no se puede entrar, pues no se entrará. Nosotros hablamos con las autoridades y nos dijeron lo que podíamos hacer", manifestó el presidente de la Real, Jokin Aperribay ante los medios de comunicación.

A pesar de la situación, la Real Sociedad aseguró que no tensará la cuerda, ya que si las autoridades sanitarias piden al club que no metan a gente en el estadio no lo harán y pondrán freno a su iniciativa. El equipo no quiere entrar en polémicas con las instituciones nacionales.