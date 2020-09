La Real cumple 111 años rodeada de leyendas

Un 7 de septiembre de 1909 nació la Real Sociedad, una fecha de la que ya se cumplen 111 años. Más de un siglo de emociones, alegrías y éxitos que todo buen aficiando 'txuri-urdin' celebra este lunes.

Con motivo de esta fecha tan señalada, la Real quiso acordarse en sus canales oficiales de todos los jugadores técnicos, directivos y, sobre todo, aficionados que han hecho posible este largo e histórico camino del club en estos 111 años.

"Sin todos nosotros, no habría 111 años de historia, no habría títulos, no habría pasión, no habría sentimiento. No habría Real. Nuestro club es la suma de todos, del amor por un sentimiento inexplicable, ese que aprendimos casi incluso antes de saber hablar, ese que nos hacía querer vestir siempre esa camiseta que adoramos", puede leerse en la web del club.

Para celebrar la gran fecha, la Real Sociedad ha compartido en sus redes sociales oficiales un mosaico con grandes leyendas del club, como Arconada, Agirretxe, Sandra Ramajo, Larragaña y Nahikari García.

"Hoy, más que nunca, sin poder abrazarnos, sin poder juntarnos para ver a nuestro equipo, es cuando más sabemos lo que queremos a nuestro equipo, ese al que ya deseamos animar desde nuestro asiento del Reale Arena, desde nuestro sofá de casa, en nuestros viajes a los campos de LaLiga y Europa. Llegará pronto el momento de volver a juntarnos físicamente, de volver a ser uno. Pronto. Mientras, sigamos queriéndonos como hasta ahora. Zorionak, Real", sentencia el emotivo comunicado de la Real.