La Real es una moda también sin público

La Real Sociedad es la moda más actual en LaLiga e Imanol Alguacil es su diseñador. El técnico realista tiene sus instrumentos y se dedica a hacer magia cada jornada, aunque sea un partido tan circunstancial como el que les llevó a Ipurua este martes.

Con motivo del derrumbe del vertedero de Zaldibar y la contaminación del aire en la zona, este derbi no se disputó hace tres semanas. Pero no ha despistado esta situación a la Real, a la que la he venido mejor para afrontar el duelo con su billete ya sellado para la final de la Copa del Rey.

Sin Llorente, Monreal, Odegaard, Portu e Isak, Imanol afrontó este importante encuentro con la meta de alcanzar la zona de Champions. La cuarta plaza estaba en juego, y el equipo 'txuri-urdin' se lo tomó con la seriedad que debía de principio a fin.

Pero si para alguien tenía vital importancia el partido, era para el Eibar, metido en el fango del descenso, especialmente, tras la derrota en casa ante el Mallorca la última jornada. Está en caída libre el cuadro de Mendilibar, que atraviesa momentos en los que no reacciona.

Desde el principio, la ausencia de hinchas en Ipurua sería una limitación para el Eibar. El coliseo 'armero' lleno da mucho a su equipo, que necesita ese impulso extra para sacar los puntos como local. Y ahora los requiere más que nunca. Pronto se le empezaría a torcer la cosa ante la Real.

Cumplido el primer cuarto de hora en Ipurua, una contra de la Real acabó en disparo de Januzaj directo a la mano de Bigas. Tan claro como inapelable. Oyarzabal se encargaría de transformarlo, aunque no sin sufrimiento por lo centrado que iba: Dmitrovic estuvo a punto de detenerlo.

La diferencia entre un equipo y otro es que los donostiarras meten sus oportunidades; los 'armeros', no. Y es que, solo 12 minutos después, un testarazo de Kike García encontró el brazo de espaldas de Zubeldia. No hubo duda, pero Orellana no pudo con Remiro, que se hizo un titán bajo palos.

Las dos situaciones fueron demasiado para el Eibar. La Real Sociedad no quiso el cuero en Ipurua, sabía que era el día de trabajar y no de lucirse. Fue efectiva y directa a por los tres puntos. Tras el descanso, mantuvo su buen cuerpo defensivo para dar pasos pequeños pero seguidos en ataque.

El Eibar no dejaba de chocarse contra el muro rival y el de su propia incapacidad ofensiva. Pasó el tiempo e Imanol introdujo a Portu, que sería clave en el 0-2: asistencia del extremo de la Real Sociedad y remate desde el área de un Willian José completamente liberado.

Un nuevo penalti reenganchó al Eibar en busca de, al menos, el empate. En el 89', Zaldua tocó el balón con el brazo y Charles, que acababa de entrar, batió a Remiro. Pero era demasiado tarde: el cuadro eibarrés seguirá sufriendo por el descenso; la Real sigue de moda y, esta vez, desde Champions.