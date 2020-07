La Real no podrá fichar para sustituir a Sangalli

La Real se quedará sin fichar para suplir la baja de Sangalli. Imanol, técnico del equipo, lo confirmó en una rueda de prensa. LaLiga no cree que la luxación rotuliana con rotura de retináculo medial que sufre el futbolista deba considerarse lesión de larga duración.

"Nos han comunicado que no podemos fichar porque consideran que la lesión de Luca no es de larga duración. No me compete a mí opinar sobre ello", afirmó en una comparecencia telemática el entrenador. El plantel afrontará lo que queda de curso con un jugador menos, por tanto.

Tal y como informa 'Mundo Deportivo', la entidad recurrió ante LaLiga la decisión, pero la patronal, después de revisarla, se reafirmó. En estos casos, lo usual -igual que pasó con el 'caso Braithwaite'- es que el club afectado pueda fichar a algún efectivo de Primera o Segunda, pero no será así esta vez.

Sangalli no estaba siendo de los más utilizados por su entrenador en el terreno de juego, aunque sí que estaba ganando importancia. Esta campaña, suma 14 encuentros de los que ha sido titular en siete: es su segunda como parte integral del equipo sénior y su progresión se ha parado en seco por su lesión.