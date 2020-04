La Real ofrece su versión tras cancelar la vuelta a los entrenamientos

La Real Sociedad pospuso la vuelta a la actividad. Una conversación con el CSD ha disuadido al club, a pesar de todas las medidas tomadas.

"Tras las conversaciones mantenidas con el Consejo Superior de Deportes y de acuerdo con la voluntad de la Real Sociedad de respetar y actuar conforme a lo que la sociedad requiere en cada momento, hemos decidido seguir con el trabajo individualizado de nuestros jugadores profesionales tal y como se ha venido desarrollando hasta esta fecha. Por lo tanto, los jugadores continuarán realizando su trabajo en sus domicilios", señaló la Real en su comunicado.

Queremos recordar que la decisión de la Real Sociedad consistía en que los jugadores de la primera plantilla profesional tuvieran la opción de continuar con su trabajo individualizado en Zubieta a partir del martes de la semana que viene. En ningún caso este trabajo en Zubieta iba a ser grupal. Era cada jugador quien iba a decidir hacerlo en casa o en Zubieta, cumpliendo siempre con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias", añadió.

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, aseguró que en ningún momento la entidad quería vulnerar ninguna ley. "Nosotros respetamos absolutamente la situación existente, somos los primeros que cumplimos a rajatabla con todas las medidas sanitarias que existen, esa es nuestra intención ahora y siempre. En cuanto a la conversación con el CSD, ha sido muy agradable, sin tensión. Pensábamos que, como otros trabajadores, podríamos volver a nuestro lugar de trabajo, al terminar el decreto sobre los trabajos no esenciales, nada más, para hacer trabajos físicos e individuales, nada más. ¿Nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado, pero no buscábamos ventaja", afirmó en 'Radio Marca'.

"Me gustaría aclarar que no volvíamos a los entrenamientos, porque no eran obligatorios ni había entrenadores. Lo que entendíamos es que el trabajo que se está haciendo en casa se pudiese hacer en el lugar de trabajo, sin utilizar ni vestuarios, ni espacios comunes, ni nada, aprovechando los ocho campos que tenemos, con dos jugadores en cada uno. No eran entrenamientos de grupo y no había balón. Como desde el lunes se podía volver al lugar de trabajo, pensábamos que el lugar de trabajo era Zubieta", matizó.